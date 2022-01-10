Решил залечь на дно: после шумихи с изменой Бородиной Омаров улетел на море с таинственной незнакомкой

Блогер Курбан Омаров начал год со скандалов из семейной жизни с Ксенией Бородиной.

Первые дни нового года стали нерадостными для Ксении Бородиной. Телеведущая улетела отдыхать на Мальдивы, и бывший муж Курбан Омаров поспешил омрачить ей отдых, обвинив в изменах с его давним другом. Якобы, жена и товарищ, с которым они росли в одном дворе, провернули адюльтер еще в законном браке, поэтому он негодует.

Омаров рассекретил имя того, кто посягнул на его жену, а также показал его изображение всем. Оказалось, это Трофим Симищенко, и он не только увел возлюбленную у друга, но и 3 млн рублей долга до сих пор не вернул.

Со спокойной совестью отмщенного Курбан Омаров засветил новую избранницу, которой оказалась бывшая девушка Трофима, Виолетта. Она тоже пострадавшая сторона, более того, даже была подругой Бородиной.

И теперь, с чувством исполненного долга, бывший муж телеведущей отправился на дальние берега в компании таинственной незнакомки. Ее тонкое запястье он уже показывал не так давно в микроблоге. И сейчас она снова рядом с ним, составила ему компанию в поездке на море.

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