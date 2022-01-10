Рюши, буфы, декольте: Орбакайте в сотканном из трендов мини-комбинезоне отметилась на курорте

Многие знаменитости в новогодние каникулы трудились не покладая рук — традиционно это время стало насыщенным на концерты, корпоративы, гастроли. Кристина Орбакайте как раз в числе трудяг. Зато когда всех у отдыхающих уже будни на пороге, у артистки начался отпуск.

Звезда улетела в Майами. Здесь Орбакайте разместилась в одном из популярных отелей и уже вовсю наслаждается отпуском.

Накануне она отправилась на променад перед ужином. Для прогулки певица выбрала черный мини-комбинезон, буквально сотканный из трендов: здесь и глубокое декольте, и рюши, и рукава-буфы, и короткая длина. Все эти элементы костюма сегодня на пике популярности, и дочка Пугачевой как знатная модница об этом осведомлена.

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