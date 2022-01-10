«Тверкать умею»: Екатерина Сафарова из «Холостяка» присела так, что все увидели ее пышный тыл в прозрачных штанах

Победительница шоу «Холостяк» с Тимати Екатерина Сафарова после неуемных застольных каникул поспешила в спортзал. Красотка переживает, что «наела пузо», и хочет отыграть назад, до былых объемов.

После основательной тренировки в зале, куда бывшая невеста Тимати пришла в костюме с откровенным декольте, Сафарова подзарядилась энергией и решила показать пару танцевальных движений своим массивным тылом.

«Мало кто знает, а я еще тверкать умею. Как-нибудь покажу!», — пообещала красотка.

Сафарова повернулась бэксайдом и устроила тряску ягодицами, но на самом интересном месте видео прервалось. Зрителям остается лишь набраться терпения и ждать обещанного тверка.

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