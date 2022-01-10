Аж дух захватывает от зрелища: Тимати похвастался, как отважно семилетняя дочка покоряет волну на серфе

Вместе с двухлетним сыном рэпер взял с собой на серфинг и дочь.

У Тимура Юнусова, прославившегося под псевдонимом Тимати, каникулы в самом разгаре. Рэпер забрал обоих детей от разных моделей с собой и увез на серфинг. Они прилетели на нужную локацию частным джетом, но где именно отдыхают, он не раскрывает.

Счастливый отец не может нарадоваться успехам своих наследников. Сначала рэпер похвастался, что его двухлетний малыш Ратмир встал на доску и уже довольно уверенно держится на ногах, а теперь его поразили достижения дочки.

«Дочь не из пугливых», — похвастался музыкант.

Алиса Юнусова уверенно покорила огромную волну, и отец смог запечатлеть этот момент и показать в Сети. Сам Тимати давно занимается серфингом и, судя по всему, намерен из детей сделать единомышленников.

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