Крид занервничает: Валя Карнавал в постели показала, какой фотогеничной является ее грудь без бюстгальтера

Роман Егора Крида и звезды TikTok Вали Карнавал до сих пор на слуху, хоть пара и рассталась в прошлом году. И многие подписчики по сей день уверены, что откровенные фото или видео, которые Валя постит в Сети, так или иначе адресованы рэперу.

На этот раз фолловеров приковал к экранам гаджетов снимок Карнавал из спальни. Красотка показала на селфи, какой фотогеничной является ее пышная грудь без бюстгальтера.

«Хорошего тебе дня!», — написала красотка, обращаясь то ли к Криду, то ли к таинственному поклоннику – знает только сама Валя.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!