Богатый стол, дуэты с Михайловым и соло: как Галкин повеселился без Пугачевой на рождественском застолье у друзей

Примадонна впервые за долгие годы не пришла праздновать, и муж отправился один.

Аллы Пугачева не пришла на празднование Рождества к друзьям, вопреки многолетней традиции. Обычно примадонна с мужем, Максимом Галкиным, все новогодние каникулы встречались с близкими и соратниками, принимали их в своем замке или ходили к ним отмечать и веселиться.

Но в этот раз не так. И на Рождество Галкин у Достманов появился один. Телеведущему, как оказалось, скучать было некогда. Стол ломился от обилия угощений: закуски, нарезки, горячее, десерты, фрукты и ягоды, выпивка — в Сети появились кадры с застолья у друзей, где Галкин развлекал товарищей.

Дуэт со Стасом Михайловым, сольная пародия на Муслима Магомаева и других исполнителей – у мужа Пугачевой получился едва ли не концерт.

Друзья за столом заслушались талантливого исполнителя. Где в этот момент была Алла Пугачева, неизвестно. Поклонники семейства всерьез потеряли примадонну и продолжают вопрошать «Где же Алла?».

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