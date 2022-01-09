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На месте Решетовой: новая пассия Тимати показала шпагат вверх ногами на фоне Дубая

Прошлая и нынешняя девушки рэпера Тимати тренируются в одних и тех же местах.

На месте Решетовой: новая пассия Тимати показала шпагат вверх ногами на фоне Дубая
Тимати и Саша Дони. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Говорят, в Новый год происходят чудеса. Судя по всему, подписчики Насти Решетовой и новой пассии рэпера Тимати Саши Дони стали свидетелями настоящей невидали – обе девушки музыканта, прошла и нынешняя, тренируются в одинаковых местах.

Сначала мать ребенка Тимати, модель Анастасия Решетова запостила кадры со своей растяжки на фоне Дубая, а вскоре после нее показала гибкость на том же берегу новая избранница музыканта. Саша Дони – гимнастка, так что смогла удивить подписчиков похлеще предшественницы своей чрезмерной растяжкой, встав в шпагат вверх ногами.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Подписчики теперь гадают – вдруг Решетова и Дони знакомы? Вместе тренируются? Фотографируют друг друга? А что, ведь время поверить в чудеса еще не закончилось.

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