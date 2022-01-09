Прогулка по Нью-Йорку: невестка Орбакайте засветила идеальный пресс в кипенно-белом кроп-топе и пуховике без рукавов

Сын известной певицы и актрисы Кристины Орбакайте Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой на новогодние каникулы улетел в США.

Сейчас пара находится в Нью-Йорке. Никита Пресняков и Алена Краснова изучают достопримечательности Манхеттена, прогуливаясь по острову.

В микроблоге Алена Краснова призналась, что несмотря на любовь к пешим прогулкам, они с Никитой Пресняковым успели посмотреть не так и много.

«Угадаете сколько тысяч шагов мы вчера прошли? Я не чувствую ног, а сегодня надо успеть столько всего посмотреть, что от одной только мысли не по себе. Мне кажется, нам и месяца не хватит, чтобы здесь все обойти, зато всегда есть повод вернуться!» — написала Алена Краснова в микроблоге.

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлена на одной из улиц Манхеттена.

На прогулку она отправилась в кипенно-белом кроп-топе, серых брюках, и белом пуховике без рукавов.

Алена обнажила идеальный пресс и продемонстрировала фигуру без изъяна. А образ получился невесомым и нежным, как и сама Алена Краснова.

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