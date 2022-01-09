«Начинаем новый год с такой большой любовью»: звезда «Пиратов Карибского моря» стала мамой во второй раз

Кая Скоделарио стала мамой во второй раз. Звезда фильмов «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Бегущий в лабиринте», а также проекта «Молокососы», поделилась фотографией с новорожденной дочкой и счастливым супругом.

«Ты добрался сюда, малыш. Новый год начался с такой любви в наших сердцах и в нашем доме», — подписала кадр актриса в своем Instagram.

Скоделарио объявила о своей беременности в сентябре. Актриса призналась, что первые шесть месяцев не могла найти в себе силы выйти на связь с поклонниками.

В 2015 году Кая Скоделарио вышла замуж за Бенджамина Уокера. Уже в 2016 году на свет появился их первенец.

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