«Бабушка принцессы»: Ирина Круг в облегающем наряде предстала с маленькой внучкой на руках

Вдова известного исполнителя шансона Михаила Круга Ирина Круг поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена на руках с маленькой внучкой Викторией.

Звездная бабушка вместе с малышкой приняла участие в фотосессии. В какой-то момент девочка начала капризничать, и это тоже попало в кадр и стало историей.

«Устала наша девочка фотографироваться», — подписала снимок Ирина Круг.

Для фотосессии звезда облачилась в облегающее платье жемчужного оттенка, подчеркнувшее ее стройную фигуру. Внучка Ирины Круг Виктория наряжена в белое платье с кружевами и такого же цвета колготки. Голову малышки украшает белая повязка с цветком. На снимке она похожа на маленького ангела.

«Я – бабушка принцессы», — таким хештегом сопроводила пост Ирина Круг.

Напомним, 45-летняя вокалистка стала бабушкой в конце июня 2021 года. Новым статусом Ирину Круг одарила ее взрослая дочка Марина, рожденная в первом браке певицы. Известно, что Михаил Круг любил Марину, как свою родную дочь.

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