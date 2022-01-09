Обнажила ножки: Екатерина Климова в широкополой шляпе и коротеньких шортах с кружевом покрасовалась у бассейна

Звезда театра и кино Екатерина Климова вместе с подругой, актрисой Татьяной Лютаевой, и младшей дочкой Беллой проводит эти дни в одной из жарких стран.

Геотеги на свои публикации в сторис Instagram знаменитости не ставят, так что поклонникам остается только догадываться, где звезды проводят время.

А проводят они его очень красиво. Екатерина Климова поделилась в сторис микроблога видео, на котором предстала около бассейна.

Кадр был сделан, вероятно, в тот момент, когда звезда только что пришла к искусственному водоему.

Екатерина Климова облачена в просторную тунику и коротенькие шортики с кружевом понизу. Голову и лицо дивы от солнечных лучей надежно защищает широкополая шляпа.

Екатерина Климова устроила дефиле, кокетливо вышагивая вдоль бортика и демонстрируя стройные ножки.

Напомним, Екатерина Климова – мама четверых детей. Но несмотря на беременности и роды, актриса сумела сохранить стройность и в свои 43 года может запросто дать фору юным девушкам.

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