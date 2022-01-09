«Хорошенький какой»: Тулупова показала подросшего сына от Шепелева

Екатерина Тулупова показала подросшего сына от Дмитрия Шепелева. Дизайнер поделилась новой фотографией маленького Тихона. На кадрах мальчик стоит за окном, прижимаясь к морозному стеклу.

«Сын», — лаконично подписала фото Тулупова в Instagram.

Подписчики умилились сказочному кадру, на котором румяный малыш смотрит на заснеженную природу.

«Хорошенький какой», «А щечки! Какой милый малыш», «Рождественская открытка», — писали поклонники.

Дмитрий Шеплев не часто балует публику фотографиями своих детей. Старшего восьмилетнего сына от Жанны Фриске он также не стремится активно показывать аудитории. Телеведущий считает, что излишнее внимание ребенку навредит.

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