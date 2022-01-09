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«Хорошенький какой»: Тулупова показала подросшего сына от Шепелева

Дизайнер поделилась свежими фото с поклонниками.

«Хорошенький какой»: Тулупова показала подросшего сына от Шепелева
Екатерина Тулупова. Фото: instagram.com/tulupova

Екатерина Тулупова показала подросшего сына от Дмитрия Шепелева. Дизайнер поделилась новой фотографией маленького Тихона. На кадрах мальчик стоит за окном, прижимаясь к морозному стеклу.

Фото сына Дмитрия Шепелева Тихона
Сын Дмитрия Шепелева Тихон. Фото: instagram.com/tulupova

«Сын», — лаконично подписала фото Тулупова в Instagram.

Подписчики умилились сказочному кадру, на котором румяный малыш смотрит на заснеженную природу.

«Хорошенький какой», «А щечки! Какой милый малыш», «Рождественская открытка», — писали поклонники.

Дмитрий Шеплев не часто балует публику фотографиями своих детей. Старшего восьмилетнего сына от Жанны Фриске он также не стремится активно показывать аудитории. Телеведущий считает, что излишнее внимание ребенку навредит.

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