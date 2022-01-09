«Скоро в аранжировке»: Мясников из «Уральских пельменей» представил новую лирическую песню

Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram представил отрывок своей новой лирической песни.

«Новая песня. Скоро в аранжировке. Где те подъезды и дворы, и дорогие друзья мои. И ранний утренний рассвет, где нам еще 17 лет. И та девчонка со двора, и нашей юности пора. И это время там у нас. Еще все будет в первый раз». Вячеслав Мясников

«Слава, так за душу берут ваши песни. Плачу от счастья. Так хочется вернуться в детство», «Слова душевные, но песни все на один мотив», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Вячеслав Мясников часто пишет лирические песни. Некоторые из них он исполняет на концертах.

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