Асмус озвучила, какую часть совместно нажитого имущества она забрала у Харламова при разводе

Актриса прорекламировала хот-доги, которые активно продает ее бывший муж.

Актриса Кристина Асмус в Instagram разместила забавный ролик и проговорилась, в какой пропорции она разделила с бывшим мужем юмористом Гариком Харламовым их совместно нажитое имущество при разводе.

«Ребята, я в Дубае. Ем хот-дог. Очень вкусно. Но «Хот-дог Бульдог» вкуснее», — заметила звезда, прорекламировав между делом продукцию бывшего мужа.

«Самая дорогая реклама в моем Instagram. За 50 процентов совместно нажитого». Кристина Асмус

больше по теме Кристина Асмус привезла Гарику Харламову неожиданный подарок из отпуска в Эмиратах Актриса поддерживает теплые отношения с бывшим мужем.

Напомним, что Гарик Харламов регулярно подкалывает бывшую жену на «Камеди Клаб». Он не раз говорил, что при разводе переписал полдома на Кристину Асмус.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!