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Асмус озвучила, какую часть совместно нажитого имущества она забрала у Харламова при разводе

Актриса прорекламировала хот-доги, которые активно продает ее бывший муж.

Асмус озвучила, какую часть совместно нажитого имущества она забрала у Харламова при разводе
Кристина Асмус. Фото: Globallookpress.com

Актриса Кристина Асмус в Instagram разместила забавный ролик и проговорилась, в какой пропорции она разделила с бывшим мужем юмористом Гариком Харламовым их совместно нажитое имущество при разводе.

«Ребята, я в Дубае. Ем хот-дог. Очень вкусно. Но «Хот-дог Бульдог» вкуснее», — заметила звезда, прорекламировав между делом продукцию бывшего мужа.

«Самая дорогая реклама в моем Instagram. За 50 процентов совместно нажитого».

Кристина Асмус

Напомним, что Гарик Харламов регулярно подкалывает бывшую жену на «Камеди Клаб». Он не раз говорил, что при разводе переписал полдома на Кристину Асмус.

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