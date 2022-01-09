Асмус озвучила, какую часть совместно нажитого имущества она забрала у Харламова при разводе

Актриса Кристина Асмус в Instagram разместила забавный ролик и проговорилась, в какой пропорции она разделила с бывшим мужем юмористом Гариком Харламовым их совместно нажитое имущество при разводе.
«Ребята, я в Дубае. Ем хот-дог. Очень вкусно. Но «Хот-дог Бульдог» вкуснее», — заметила звезда, прорекламировав между делом продукцию бывшего мужа.
«Самая дорогая реклама в моем Instagram. За 50 процентов совместно нажитого».
Напомним, что Гарик Харламов регулярно подкалывает бывшую жену на «Камеди Клаб». Он не раз говорил, что при разводе переписал полдома на Кристину Асмус.
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