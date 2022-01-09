«Скончался у себя дома»: сценарист сериала «Марш Турецкого» Леонид Казаков ушел из жизни в новогоднюю ночь

Леонид Казаков ушел из жизни в новогоднюю ночь. Кинооператору и сценаристу сериала «Марш Турецкого» было 67 лет. Трагедия случилась в новогоднюю ночь. Казакова нашли мертвым в его столичной квартире.

«Утром 1 января в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 67-летнего Леонида Казакова. Мужчина скончался у себя дома, в квартире на улице Цюрупы в Москве. Тело Леонида Вячеславовича было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти мужчины», — сообщил источник в правоохранительных органах kp.ru.

Леонид Казаков писал сценарии для российских фильмов «Ирония удачи» и «Юкка», принимать участие в создании таких сериалов как «Земской доктор», «Сильная слабая женщина», «Сивый мерин», «Девочка моя», «Тайна Лебединого озера» и «Моя граница». В 2011 году его удостоили премии за лучшие телевизионные сериалы «Золотой носорог».

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