«Я тонко чувствую, когда людям неудобства доставляю»: Мясников поделился видео с Брекоткиным

Юморист Вячеслав Мясников в Instagram разместил архивный ролик, на кадрах которого он участвует в сценке в «Уральских пельменях» вместе с Дмитрием Брекоткиным.
На записи Мясников выступил в роли нерадивого гостя, которого никак не могут выпроводить хозяева.
«Чай у вас вкусный. Холодный, ага», — говорит Мясников.
«Ты как домой собираешься? Может, я тебе вызову такси?» — спрашивает товарища Брекоткин.
«Я сам вызову. Они ночью быстро приезжают. В течение часа», — отвечает Мясников.
«Мне не трудно. У меня скидка хорошая. Я вызову», — продолжает настаивать Брекоткин.
«Человек приедет и будет ждать. Я очень тонко чувствую, когда людям неудобства доставляю».
Напомним, что Вячеслав Мясников сейчас выступает в шоу «Ваши пельмени». На концертах «Уральских пельменей» он появляется только в записи программ для канала СТС.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!