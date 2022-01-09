«Я тонко чувствую, когда людям неудобства доставляю»: Мясников поделился видео с Брекоткиным

Шоумен показал номер, снятый несколько лет назад в «Уральских пельменях».

Юморист Вячеслав Мясников в Instagram разместил архивный ролик, на кадрах которого он участвует в сценке в «Уральских пельменях» вместе с Дмитрием Брекоткиным.

На записи Мясников выступил в роли нерадивого гостя, которого никак не могут выпроводить хозяева.

«Чай у вас вкусный. Холодный, ага», — говорит Мясников.

«Ты как домой собираешься? Может, я тебе вызову такси?» — спрашивает товарища Брекоткин.

«Я сам вызову. Они ночью быстро приезжают. В течение часа», — отвечает Мясников.

«Мне не трудно. У меня скидка хорошая. Я вызову», — продолжает настаивать Брекоткин.

«Человек приедет и будет ждать. Я очень тонко чувствую, когда людям неудобства доставляю». Вячеслав Мясников

Напомним, что Вячеслав Мясников сейчас выступает в шоу «Ваши пельмени». На концертах «Уральских пельменей» он появляется только в записи программ для канала СТС.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!