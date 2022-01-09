«И я туда же»: Дубцова в розовом купальнике покрасовалась на Мальдивах

Новогодние каникулы на Мальдивах проводят Анастасия Волочкова со своим избранником Сергеем, Ксения Бородина с подругами. Накануне на курорт прилетела и Ирина Дубцова. В своем инстаграме она поделилась снимком, на котором позировала в розовом купальнике на побережье.

«У всех есть такие фотки. И я туда же», — написала Дубцова.

Фанаты отметили, что певица прекрасно выглядит.

«Вы богиня красоты! Ирина – очаровашка! Огонь! Классная! Очень красивая!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что Ирине Дубцовой приписывали много романов, в том числе и со знаменитыми людьми. Но о своей личной жизни певица не рассказывает, а все потому что не хочет, чтобы публика муссировала эту тему.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.