«У меня есть цель»: 17-летний пасынок Макеевой планирует сам зарабатывать деньги

Андрей Мальков живет с отцом и мачехой в Москве.

Старший сын Романа Малькова – 17-летний Андрей весной прошлого года перебрался в Москву из Словении. Он живет вместе с отцом и Анастасией Макеевой и является студентом колледжа. Как ранее сообщала актриса, Андрей учится на проектировщика. Кроме этого молодой человек решил начать зарабатывать.

«Вечерами и ночами я читаю всякие курсы, изучаю сферу продаж, потому что у меня есть цель зарабатывать в этом году», — сказал Мальков.

Также Андрей отметил в своем инстаграме, что до сих пор не разговаривает с мамой.

Напомним, Светлана Малькова с тремя младшими детьми от Романа Малькова осталась жить в Словении. В конце года она сообщила, что бывший муж погасил задолженность по алиментам.

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