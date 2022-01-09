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«В бочке варили. Морозом молодили»: Шепелев в Костроме провел время в «Тереме Снегурочки»

Как отметил телеведущий, у него нет ни капли зависти к тем, кто отдыхал в праздники в Куршевеле.

«В бочке варили. Морозом молодили»: Шепелев в Костроме провел время в «Тереме Снегурочки»
Дмитрий Шепелев. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram разместил фотографию, на которой он запечатлен в бочке с горячей водой. Вместе с семьей он в праздники отправился не за границу, как многие звезды, а в Кострому.

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

«Короче, вылазка в Кострому получилась, что надо. В бочке варили. Морозом молодили. Чаем, вином, настойками поили. Хорошо! Знаете, этот ваш Куршевель. Вот просто ни капли зависти».

Дмитрий Шепелев

«Здесь все душевно. Не как в Куршевеле. А это гораздо важнее», «В сказку попали. Здорово», «У нас в Костроме классно», — отметили в комментариях подписчики.

Напомним, что Дмитрий Шепелев живет вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой. У них есть совместный сын.

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