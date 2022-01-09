Кристина Асмус привезла Гарику Харламову неожиданный подарок из отпуска в Эмиратах

Актриса Кристина Асмус в Instagram разместила пост, в котором призналась, что разучилась отдыхать. Даже в отпуске в Дубае она не может спать больше четырех часов.

«Хотя была уверена: «Сейчас полечу и ух! Высплюсь на год вперед!» Нифига. Я еще больше уставшей себя чувствую, чем до поездки. Но плюса два. Рядом дочка 24/7 и тепло. Я дикая мерзлячка и зима хоть и красивая, но холод-таки не мое». Кристина Асмус

Один из пользователей в комментариях написал: «Харламову привезите очередную «Лего-игрушку» из-за границы». В ответ Кристина Асмус ответила: «Уже».

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в 2019 году. Ради общей дочери Насти они сохранили добрые отношения.

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