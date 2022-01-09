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«День солнечный и благостный»: Макеева в роскошной шубе побывала с мужем в храме

Кадрами актриса поделилась в своем инстаграме.

«День солнечный и благостный»: Макеева в роскошной шубе побывала с мужем в храме
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева и Роман Мальков стали супругами в прошлом году. Влюбленные сыграли свадьбу и обвенчались в Крыму. С тех пор они не упускают возможности побывать в святых местах.

Накануне Анастасия и Роман посетили город Пушкин, где посетили храм. Кадрами актриса поделилась в своем инстаграме.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Скриншот: instagram.com/makeevan

«Побывали в Пушкине и не обошли стороной храм Софийский и такой день солнечный и благостный», — написала Макеева.

Напомним, ранее актрису затравили в Сети за слишком высокие цены на ее бренд косметики. Прошлой осенью Макеева запустили линейку уходовых средств для волос и лица.

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