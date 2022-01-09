Сынок еще в памперсе, а дочка уже совсем большая: счастливый Тимати запечатлелся с детьми от разных моделей

Рэпер улетел на серфинг с наследниками, а их мамы остались дома.

Музыкант Тимур Юнусов, наиболее известный как рэпер Тимати, новогодние каникулы проводит со своими детьми от разных моделей – двухлетним Ратмиром от Насти Решетовой и семилетней Алисой от Алены Шишковой.

Обоих детей рэпер увез на море, где начал обучать серфингу своего сына. Первыми успехами он уже похвастался перед публикой, а в конце дня запечатлелся с обоими наследниками.

Малыш Ратмир еще совсем кроха, он продолжает носить памперс. А дочка Алиса уже очень выросла и стала большой, она растет настоящей красавицей, как ее мама.

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