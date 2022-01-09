Теперь спит на полу: Тарасов поругался с Костенко

Экс-звезда российского футбола Дмитрий Тарасов с недавних пор стал блогером. Спортсмен освещает свою семейную жизнь с третьей женой Анастасией Костенко, рассказывает о воспитании дочек и сыночка.

Накануне Тарасов поделился с подписчиками тем, что теперь вынужден спать на полу. Он показал, что теперь его спальное место находится в гостиной возле елки. Чтобы было тепло, он разместился ближе к камину.

«Когда поругались с женой, и ты считаешь, что выиграл спор», — заключил блогер.

На самом ли деле это результаты семейного конфликта, или Тарасов лишь пытается так шутить, неизвестно. Костенко, в свою очередь, за весь день не показала мужа в своих соцсетях.

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