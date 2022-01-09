Рождество без примадонны: вопреки традиции Алла Пугачева не пришла к друзьям на праздник

Максим Галкин веселился в кругу близких один, без жены.

Из года в год в Рождество Алла Пугачева собиралась в кругу друзей – принимала гостей в замке в Грязи или становилась желанной гостьей в доме у подруг. Даже в предыдущий пандемийный январь примадонна не изменила традиции и праздновала широко.

На этот раз рождественские посиделки в кругу Пугачевой прошли без самой Аллы Борисовны. Собирались в доме Достманов все старые добрые товарищи – Марина Юдашкина, Стас и Инна Михайловы, Александр Буйнов, Олеся Судзиловская.

А вот Максим Галкин пришел один, без жены. На общем фото отсутствие Аллы Пугачевой всерьез обеспокоило поклонников.

«А где Аллусик?», «Где же Аллочка?», «А где Алла Борисовна???», «Без Аллы скучно», «А что случилось с Аллой Борисовной?! Надеюсь, что все хорошо!», «Где Алла? Может, она фотает?», — переживают фолловеры.

В Новый год Алла Пугачева, к слову, веселилась в кругу друзей. Она праздновала в замке, куда был приглашен весь бомонд из окружения примадонны.

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