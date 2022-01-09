«Любимое упражнение»: звезда «Холостяка» Адель Вейгель в спортзале показала всем, что у нее под юбкой

Вдохновившись примером своей подруги по реалити-шоу, красотка отправилась на тренировку.

Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова начала тренировки в спортзале не одна, а в компании своей экс-соперницы за сердце Тимати, а теперь едва ли не лучшей подруги Адель Вейгель. Оказывается, девушки тренировались вместе.

Вдохновившись подругой, Адель Вейгель выбрала не менее откровенный костюмчик для похода в зал. Она облачилась в комбинезон с юбочкой, и во время тренировки наклонялась так, что все увидели, что у нее под юбкой.

«Любимое упражнение», — при этом заметила красотка.

Напомним, что «Холостяк» с Тимати выиграла Екатерина Сафарова. Но до ЗАГСа дело не дошло – они потусовались немного вместе и расстались. Сам рэпер вскоре был замечен на отдыхе в компании Адель Вейгель. Как сейчас складывается у музыканта и девушек, неизвестно.

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