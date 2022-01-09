Праздник был испорчен: Санта-Клаус довел младшую дочку 82-летнего Виторгана до истерики

В праздники многие звездные семьи с детьми ждали в гости Деда Мороза и Снегурочку. В семью Эммануила Виторгана и Ирины Млодик с сюрпризом пожаловали родственники из Лондона. Племянница Авиталь Ивова с мужем переоделись в Санта-Клауса и его помощницу и хотели порадовать самых младших членов семьи.

Но малышки не ожидали появления ряженых в красно-белые шубы гостей. Двухлетняя Клара и вовсе впала в истерику от увиденного.

82-летнему Эммануилу Виторгану даже пришлось взять на ручки кроху, чтобы успокоить – так сильно она испугалась.

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Кстати, перед Новым годом с Дедом Морозом приключился скандал, вернее, с Алексеем Ягудиным, который заявил на «Детском радио» маленьким слушателям, что доброго волшебника не существует. На чемпиона-фигуриста ополчились многие родители, они кипели в Сети и негодовали, требуя извинений.

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