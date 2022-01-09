Не каждый так сможет: вслед за Лизой Галкиной дочка Леры Кудрявцевой зажгла на дискотеке

Малышка Маша не постеснялась камеры и показала танцевальный класс.

Звезда экрана Лера Кудрявцева эти новогодние каникулы проводит в Дубае вместе с семьей – мужем Игорем Макаровым и трехлетней дочкой Машей.

О своем отпуске звездная пара рассказывает в микроблогах. На этот раз муж Кудрявцевой заснял, как их маленькая дочурка отжигает на дискотеке. Маша не постеснялась камеры и показала настоящий класс, ритмично танцуя под танцевальную музыку.

Другая звездная наследница, о которой мы писали ранее, дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза, тоже стала звездой дискотеки. Девочка так станцевала шафл, что все вокруг ахнули.

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