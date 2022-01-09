В пижамке и с макияжем: фигуристка Туктамышева показала себя в постели

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева является одной из самых сексуальных фигуристок страны. Девушка не так давно отметила 25-летие и по-прежнему радует своими экспрессивными выступлениями поклонников.

Сейчас красотка Туктамышева в Таллине на сборах. Здесь же она отметила Рождество, и вдали от дома отпраздновала мамин день рождения. Она тепло обратилась к родительнице через Instagram, и в тот же вечер загрустила.

Спать Туктамышева легла, даже не смыв косметику. И передала фотопривет подписчикам, опубликовав фото из спальни. Она позировала в пижамке под уютным одеялом, уставшая и с выразительным макияжем.

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