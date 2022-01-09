Потребовалась помощь врачей: что произошло с 71-летним музыкантом Александром Буйновым

71-летний музыкант Александр Буйнов напугал своих поклонников в Сети. Он показал кадры, на которых ему оказывают помощь медики.

Исполнитель хитов «Пустой бамбук» и «Падают листья» Буйнов рассказал, что у него перелом левой руки. И ему наложили гипс. Как это произошло, музыкант скрывать не стал – бытовая травма.

«Самое обидное, что перелом случился на лестнице. Всю зиму я гулял с собакой по льду и ни разу не упал. А тут две ступеньки какие-то, ерунда. Как там в «Бриллиантовой руке»? Очнулся – гипс», — рассказал музыкант.

Ранее травмировалась другая звезда эстрады. Певица Саша Савельева каталась на снегоходе и упала, в итоге – трещина в правой руке.

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