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Аж добро вываливается: звезда «Холостяка» Екатерина Сафарова отправилась в спортзал с декольте ниже груди

Бывшая возлюбленная Тимати призналась, что «наела пузо» за праздники, и теперь спешит согнать его.

Аж добро вываливается: звезда «Холостяка» Екатерина Сафарова отправилась в спортзал с декольте ниже груди
Тимати и Екатерина Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova

Для многих людей не прошли бесследно щедрые и аппетитные застолья с обилием калорийных салатиков, горячего и десертов. И звезды не исключение – они жалуются, что набрали лишнего и теперь хотят поскорее вернуться в форму.

Победительница «Холостяка» с Тимати Екатерина Сафарова забила тревогу у себя в Instagram.

«Наела пузо», — сетовала красотка и пообещала пойти в зал.

Екатерина Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova/

Обещание Сафарова сдержала. Она показала свою тренировку подписчикам микроблога, а также блеснула телесами в спортивном комбинезоне. Насколько удобно было заниматься в таком откровенном одеянии, она не сообщила, но пышный бюст из такого декольте до пояса явно мог вывалиться в любой момент.

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