Аж добро вываливается: звезда «Холостяка» Екатерина Сафарова отправилась в спортзал с декольте ниже груди

Для многих людей не прошли бесследно щедрые и аппетитные застолья с обилием калорийных салатиков, горячего и десертов. И звезды не исключение – они жалуются, что набрали лишнего и теперь хотят поскорее вернуться в форму.
Победительница «Холостяка» с Тимати Екатерина Сафарова забила тревогу у себя в Instagram.
«Наела пузо», — сетовала красотка и пообещала пойти в зал.
Обещание Сафарова сдержала. Она показала свою тренировку подписчикам микроблога, а также блеснула телесами в спортивном комбинезоне. Насколько удобно было заниматься в таком откровенном одеянии, она не сообщила, но пышный бюст из такого декольте до пояса явно мог вывалиться в любой момент.
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