«Все эти годы мы были вместе»: Авербух потрясен новостью о Тарасовой

В первую неделю нового года вся страна узнала, наконец, победителей сезона-2021 «Ледникового периода» на Первом канале. Произошло невероятное: впервые за всю многолетнюю историю первое место поделили сразу три пары. А «золото» взяли Татьяна Волосожар и Федор Федотов.

Только вот на двух последних выпусках судейское кресло Татьяны Тарасовой опустело – прославленный тренер не смогла присутствовать на шоу по состоянию здоровья. И главный продюсер, режиссер-постановщик проекта Илья Авербух признался, что для него это стало потрясением.

«Татьяна Анатольевна Тарасова все годы является опорой нашего телепроекта. Для меня было потрясением то, что в финале Вас не было с нами!

Все эти годы мы всегда были вместе, и я уверен, что без Вас «Ледниковый период» не был бы полноценным, не имел бы ту значимость, к которой он пришел. Татьяна Анатольевна, Вы стержень нашего проекта, его камертон!», — написал фигурист в Instagram, обращаясь к своей старшей коллеге.

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