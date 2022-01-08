«Сижу весь день, как в бункере»: Екатерина Стриженова отдыхает после переутомления на работе

Жена Александра Стриженова – Екатерина Стриженова – разместила в личном микроблоге признание о своем состоянии. Знаменитость устала от атмосферы на работе, поэтому спасается солнечными ваннами на Мальдивах.

Стриженова отметила, что совсем не видит солнечного света в Москве. Телеведущая уезжает на работу рано утром, когда еще темно. А на самой работе у нее гримерка без окон.

Зато на Мальдивских островах Стриженова наслаждается рассветами и закатами с любимым.

«Как давно вы встречали рассвет? Не на бегу, а так, чтобы узнать, во сколько встает солнце, открыть глаза раньше и пойти к нему на свидание? Для утренних эфиров мне приходится вставать задолго до рассвета и в полной темноте ехать на работу. Моя гримерная находится во внутренней части «Останкино», поэтому там нет окна. Сижу весь день, как в бункере, не знаю, что там сейчас — падает снег или идет дождь», – призналась Стриженова.

Напомним, ранее Екатерина Стриженова в струящемся платье с открытыми плечами и цветочным принтом поужинала собственным уловом. Знаменитость доказала, что умеет не только вести телепередачи, но и рыбачить.

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