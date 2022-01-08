«Меня воротило от страха»: Айза Долматова рассказала о своей главной фобии

Бывшая жена Гуфа – Айза Долматова – призналась, что раньше сильно боялась змей. Однако знаменитости удалось побороть свой страх.

К слову, у Долматовой дома живет питон по кличке Принц. Айза рассказала, что не всегда была любителем змей. Раньше она безумно боялась даже думать про этих животных.

«Когда-то это было одной из моих сильнейших фобий! Жуткая герпетофобия! Даже, представляя змей в голове, меня воротило от страха. Если я видела во сне змею, считай, день испорчен. Я боялась летать в страны, где чисто теоретически могла проползти змея в 100 км от меня», – заявила Долматова.

Бизнес-леди поделилась способом избавления от фобии.

«Как я поборола страх перед змеями? Я изучила их! Сотни статей, десятки фильмов… Поначалу меня трясло и я плакала, когда смотрела ролики на Nat Geo… Под конец моей личной терапии мне захотелось потрогать змею. И я это сделала. Я уже знала много видов змей и их повадки», – отметила Долматова.

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