Как сексуальна с мокрыми волосами! Стриженова в красном бикини с ниткой жемчуга заворожила мужчин

Екатерина и Александр Стриженовы устроили себе романтический отпуск, улетев вдвоем на острова. Пара неспешно загорала на пляже, каталась на яхте и рыбачила.

Телеведущая в расслабленной обстановке еще больше похорошела и расцвела. В личном блоге Екатерина Стриженова показала видео, как она прогуливается вдоль побережья с красном бикини с ниткой жемчуга на шее. При этом волосы у знаменитости были мокрые, судя по всему, она только что вышла из океана, чем особенно впечатлила поклонников-мужчин.

«Очень сексуальная», «Волосы – супер», «Екатерина, вы прекрасно выглядите», «Истинная красота с годами только раскрывается», «Неземная женщина», «Ах, какая женщина! Мне б такую!» — написали в комментариях фолловеры.

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