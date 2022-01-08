«Маша даже научилась танцевать польку!»: Сергей Безруков привел детей на экскурсию в музей

Актер Сергей Безруков с дочерью и сыном посетил Государственный музей А.С.Пушкина. Таким способом знаменитость решил заинтересовать детей эпохой великого поэта.

Исполнитель главной роли в фильме «Есенин» показал счастливые будни отца. Безруков нарядил Машу в клетчатое платье с пышной юбкой, а Степа пришел в музей в синей рубашке в желтую клетку.

«Сходили на новогоднюю экскурсию в Государственный музей А.С.Пушкина на Пречистенке. Подумал, что, наверное, это самый лучший способ, чтобы заинтересовать детей временем Пушкина, самой эпохой. Детям показали и рассказали, как встречали Новый год почти двести лет назад. Маша даже научилась танцевать польку!», – похвастался Безруков.

Поклонники восхитились заботливым отцом и написали комплименты под роликом:

«Сергей, как вы правильно воспитываете детей», «Сережа, какие вы молодцы!», «Замечательное место, чтобы окунуться в эпоху Пушкина», «Какое правильное воспитание! Браво, Сергей Витальевич!», «Какие прекрасные детки».

Напомним, ранее Сергей Безруков поиграл с сыном в пиратов.

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