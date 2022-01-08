«С видами на дубайские небоскребы»: Дарья Пынзарь в платье с кружевной оборкой трогательно взяла мужа за руку на свидании

Телеведущая Дарья Пынзарь разместила на личной странице в Instagram снимок с романтического свидания. Знаменитость вместе с мужем Сергеем Пынзарем отметились на отдыхе в Италии.
Пынзарь призналась, что поужинала с избранником в ресторане с видом на дубайские небоскребы.
«Мы любим открывать для себя новые места, кухни, вкусы. И в этом году так спонтанно (как обычно у нас и бывает) улетели в Дубай. Спасибо мунечке за праздничный ужин в таком чудесном месте», – поблагодарила Дарья возлюбленного.
Пынзарь отдала предпочтение силуэтному платью цвета ночи с глубоким декольте и кружевными оборками на подоле.
«Кстати название ресторана переводиться с итальянского как «Я скоро вернусь», потому что вкусно. Вечер с любимым и с видами на дубайские небоскребы. Романтика», – добавила Дарья.
Напомним, перед новогодней ночью Дарья Пынзарь подвела итоги 2021 года. Знаменитость собрала лучшие воспоминая, связанные с семьей.
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