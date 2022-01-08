«Меня все сейчас бесит»: жена Федука не в восторге от собственной беременности

Блогер Александра Новикова считает, что никогда еще не сталкивалась с такими испытаниями.

Дочь ресторатора Аркадия Новикова – Александра Новикова – готовится стать матерью. Однако возлюбленная рэпера Федука не радуется беременности.

Новикова призналась, что улыбающиеся звезды с большими животами перед родами сильно раздражают. Жена Федука не верит, что можно быть счастливой во время беременности.

Единственное, что успокаивает автора кулинарной книги о правильном питании, – отсутствие токсикоза.

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«Единственное позитивное, что я сейчас ощущаю — это отсутствие тошноты. Беременность — это очень сложно. Все кто говорят, что это прекрасно, честно говоря, меня бесят. Но меня все сейчас бесит. Как-нибудь поделюсь своим опытом. Но должна сказать, что это самый сложный период в моей жизни», – призналась Новикова в своем микроблоге.

Напомним, Александра Новикова и Федук поженились 22 мая 2021 года. Тайная церемония бракосочетания прошла в Барвихе. На торжество были приглашены только близкие родственники и друзья знаменитостей.

Александра вышла замуж в костюме белого цвета Bottega Veneta и мюлях этого же бренда. А ее возлюбленный появился на свадьбе в костюме оливкового цвета Jacquemus.

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