«Он переживал, почему Добронравов не может приехать на Украину»: Королева – о Зеленском

Актриса Инна Королева в беседе с блогером Лизой Дидковской заявила, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский в 2017 году начинал снимать сериал «Сваты-7» на свои деньги. Напомним, что президентом Украины он стал в 2019 году.

«В 2017 году сериал «Сваты-7» Владимир Зеленский снимал на свои деньги, которые лично заработал. У государства он ничего не взял. Он тогда переживал, почему актер Добронравов, которому запретили въезд на Украину, не может приехать в его страну. Что же он такое пропагандирует». Инна Королева

Как заметила Королева, когда Зеленский стал президентом, то он ушел из «Квартала-95», который снимал сериал «Сваты-7». «У него столько дел, что там справлялось все иначе. Но я не знаю, как точно. Я уезжала из Грузии летом 2021 года, где мы досняли сериал, и мне сказали, что приедет Зеленский», — заявила Инна Королева.

Сериал «Сваты-7» был показан по российскому телевидению перед Новым годом. За годы своего существования картина стала поистине народной и культовой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!