«Потеряют изюминку»: Королева объяснила, почему «Сваты» не нужно переозвучивать на украинский язык

По словам актрисы, будет уже не так смешно.

Актриса Инна Королева в беседе с блогером Лизой Дидковской объяснила, почему «Сваты-7» не нужно переозвучивать на украинский язык.

«Мне прислали анонс на украинском языке. Я удивилась, но мне сказали, что все будет на русском. Только субтитры на украинском. Я слышала, что они хотят переозвучить. Они имеют на это право. Это их фильм. Они живут в стране и говорят на украинском языке. Мы же тоже смотрим американские фильмы на русском, а не на английском». Инна Королева

Как отметила Инна Королева, она боится, что «Сваты» потеряют свою изюминку после переозвучки. «У нас в сюжете московская интеллигенция и Кучугуры. Пропадет контраст. Вот это «Шо» они говорят и нам смешно. Это их речь. Они к ней привыкли. В этом «Сваты» могут потерять», — заявила актриса.

Сериал «Сваты-7» был показан по российскому телевидению перед Новым годом. За годы своего существования картина стала поистине народной и культовой.

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