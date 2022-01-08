«Клево иметь такую сестру»: Стеша Маликова с братом устроили заплыв на Мальдивских островах

Начинающий дизайнер одежды Стеша Маликова опубликовала свежие фото c семейного отдыха на Мальдивских островах на личной странице в Instagram. Знаменитость вместе с младшим братом Марком покатались на прозрачной лодке.
Маликова надела спасательный жилет и купальник с растительном принтом. А ее любимый братик Марк в тельняшке и шортах защитного цвета дополнил пляжный образ белоснежной бейсболкой.
«Очень лениво создавать контент в последнее время, прошу понять и простить», – заявила Маликова.
Наследники музыканта Дмитрия Маликова сели в прозрачную лодку с синими сидениями и поплыли по прозрачной воде.
«Стешечка красивая такая», «Какие красивые и счастливые», «Клево иметь такую сестру», «Как же брату повезло с такой сестрой, а родителям-то как приятно на это смотреть», «Создается впечатление, что это сын Стеши», – написали восторженные поклонники Маликовых.
Напомним, ранее Стеша Маликова вслед за Юлией Барановской нарядилась в белоснежное платье с перьями. Знаменитость позировала с младшим братом у новогодней елки.
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