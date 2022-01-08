«Это еще одна потеря»: художники по костюмам сериала «И просто так» прокомментировали обвинения Криса Нота в домогательствах

Художники по костюмам сериала «И просто так» прокомментировали обвинения Криса Нота в домогательствах. Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго рассказали о своих впечатлениях от многолетнего знакомства с голливудским актером. Роджерс призналась, что была очень расстроена этими заявлениями. Оба художника рассказали, что ни разу не замечали за Крисом Нотом склонности к насилию и агрессии.

«Как и в случае кончины Уилли Гарсона, с этим нужно было справиться. Это тоже была потеря», — поделилась Молли Роджерс с WWD.

Напомним, уже четыре девушки обвинили Криса Нота в домогательствах. Актер назвал все обвинения в его адрес клеветой и уже нанял адвоката, который будет представлять его интересы. Однако карьера актера уже пострадала: его уволили из агентства и отказывают в ролях.

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