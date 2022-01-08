Великолепный образ: 62-летняя Надежда Кадышева покрасовалась в черном платье с плечами-пагодами

Известная певица, 62-летняя Надежда Кадышева в последнее время ведет насыщенную творческую жизнь.
Звезда изменила имидж и выходит на сцену в новом образе, который полюбился ее давним поклонникам.
В новогодние дни Надежда Кадышева выступила перед публикой на крупном мероприятии, которое затем показывал один из каналов.
«Церемония была красивой и праздничной. Мы были приглашенными гостями и выступили с Национальным театром «Золотое кольцо», — поделилась в микроблоге Надежда Кадышева.
Публикацию звезда сопроводила своим снимком, на котором запечатлена в роскошном концертном платье, расшитом серебряными нитями и с плечами-пагодами.
«Красавица наша», «Надя, ну великолепный образ! Просто супер! Очень идет», «Красавица», «Надежда, вы шикарны!» — отозвались на публикацию поклонники Надежды Кадышевой.
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