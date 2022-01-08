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«Сколько исполнилось, это не главное»: Аделина Сотникова показала свою красавицу-маму

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась редким кадром с родительницей.

«Сколько исполнилось, это не главное»: Аделина Сотникова показала свою красавицу-маму
Аделина Сотникова. Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14/

Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка, 25-летняя Аделина Сотникова, представила своей аудитории в Instagram маму.

Звезда льда поделилась редким снимком, на котором запечатлена вместе с родительницей Ольгой Дмитриевной.

Аделина Сотникова сделала этот шаг по случаю дня рождения мамы, возраст которой предпочла не уточнять.

Две красивые женщины – юная и немного постарше – предстали в обнимку, сложив руками фигурку в виде сердца.

«Милая, добрая, нежная самая,
Сколько исполнилось, это не главное,
Ты бесподобна, красива, умна,
Мамуля моя, с днем рождения тебя», — поздравила Аделина Сотникова маму под снимком.

Аделина Сотникова с мамой
Аделина Сотникова с мамой. Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14/

«С днем рождения, Ольга Дмитриевна! Здоровья, счастья, терпения, любви! Наша вторая мама в Sotka school», «Наши поздравления маме великой фигуристки», «Поздравляю мамулю с днем рождения! Крепкого здоровья!» — высказались подписчики Аделины Сотниковой.

Они сделали комплименты Ольге Дмитриевне, заявив, что она – такая же красавица, как и ее дочь, только белокурая.

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