«Сколько исполнилось, это не главное»: Аделина Сотникова показала свою красавицу-маму

Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка, 25-летняя Аделина Сотникова, представила своей аудитории в Instagram маму.
Звезда льда поделилась редким снимком, на котором запечатлена вместе с родительницей Ольгой Дмитриевной.
Аделина Сотникова сделала этот шаг по случаю дня рождения мамы, возраст которой предпочла не уточнять.
Две красивые женщины – юная и немного постарше – предстали в обнимку, сложив руками фигурку в виде сердца.
«Милая, добрая, нежная самая,
Сколько исполнилось, это не главное,
Ты бесподобна, красива, умна,
Мамуля моя, с днем рождения тебя», — поздравила Аделина Сотникова маму под снимком.
«С днем рождения, Ольга Дмитриевна! Здоровья, счастья, терпения, любви! Наша вторая мама в Sotka school», «Наши поздравления маме великой фигуристки», «Поздравляю мамулю с днем рождения! Крепкого здоровья!» — высказались подписчики Аделины Сотниковой.
Они сделали комплименты Ольге Дмитриевне, заявив, что она – такая же красавица, как и ее дочь, только белокурая.
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