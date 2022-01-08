«Яковлев в какой-то момент перестал понимать, что происходит»: Королева – о режиссере в «Сватах-7»

По словам актрисы, приходилось много всего менять и переписывать по сценарию.

Актриса Инна Королева в беседе с Лизой Дидковской вспомнила, как снимали «Сваты-7» в Грузии. Приходилось многое менять по ходу сюжета.

«Целая серия была про Грузию. Там много всего порезали в итоге. Я приехала в Грузию, а мне сказали, что мой муж по сюжету Даниил Белых не приедет на съемки. А мы должны были играть с ним свадьбу. Была веская причина, почему Даниил Белых не приехал, но подробностей я не знаю». Инна Королева

Как отметила Инна Королева, особенно тяжело в этой чехарде пришлось режиссеру Андрею Яковлеву. «Андрей в какой-то момент перестал понимать, что происходит, потому что сценарий переписывался много раз. В Грузии все съемки все-таки закончили», — заявила Инна Королева.

Сериал «Сваты-7» был показан по российскому телевидению перед Новым годом. За годы своего существования картина стала поистине народной и культовой.

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