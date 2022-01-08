«Мой ребенок, я тебя так люблю»: певица Шинейд О’Коннор сообщила, что ее 17-летний сын покончил с собой

Ирландская вокалистка, 55-летняя Шинейд О’Коннор объявила в «Твиттере», что ее 17-летний сын совершил суицид.

Шейн О’Коннор пропал два дня назад, его даже объявили в розыск. Но позже стало известно, что наследник певицы покончил с собой.

О трагедии сообщило британское издание Daily Mail со ссылкой на «Твиттер» Шинейд О’Коннор. Певица сама подтвердила смерть своего сына.

«Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, сам свет моей жизни, решил сегодня закончить свою земную борьбу и теперь находится с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я тебя так люблю», — написала Шинейд О’Коннор.

Когда Шейну было четырнадцать лет, Шинейд О’Коннор рассказывала в интервью о его желании расстаться с жизнью. Совершивший суицид Шейн был одним из четырех детей известной певицы.

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