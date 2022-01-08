«Помню, как хотели все помириться»: Королева озвучила главную идею и мораль сериала «Сваты-7»

Актриса Инна Королева в беседе с Лизой Дидковской озвучила главную идею и мораль сериала «Сваты-7». Кроме того, она раскрыла любопытные детали со съемочной площадки.

«Многострадальный сериал, конечно, получился. Мы в 2013 году закончили съемки шестого сезона. Режиссер Андрей Яковлев сказал, что он обнулился. Но потом был написан сказочный сценарий седьмой части. Снимать начали в Белоруссии, потому что половина российских актеров не могли поехать на Украину из-за политических дрязг. В итоге не вашим, не нашим – Белоруссия. Идея и мораль была о дружбе народов мира. Я помню, как мы хотели все помириться». Инна Королева

Как отметила Инна Королева, она приехала в Минск летом. «Мы сняли часть материала и расстались на время. Перед Новым годом мне позвонил директор и сказал, что проект заморожен. Было снято 80 процентов всех серий. А потом решили продолжить съемки, когда страсти поутихли. Потом случился коронавирус. Нас всех разогнали. В итоге сценарий переписывали несколько раз. Никто не знал, что будет с проектом. Я не знаю, кто влиял на заморозку. Нас в это не посвящали», — заявила Инна Королева.

Сериал «Сваты-7» был показан по российскому телевидению перед Новым годом. За годы своего существования картина стала поистине народной и культовой.

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