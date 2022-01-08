«Человек необыкновенного обаяния и таланта»: Марина Неелова отмечает 75-летие

Марина Неелова принимает поздравления. 8 января народной артистке исполняется 75 лет. Лично поздравить артистку удастся немногим. По традиции она отмечает свой день рождения в кругу семьи в Гааге, где служит ее муж.

«Сегодня особенное событие в жизни «Современника», равно как и всего отечественного театра или скорее даже отечественной культуры. День рождения отмечает Марина Неелова, выдающаяся актриса, прослужившая в «Современнике» без малого 48 лет. В ее биографии более 30 неповторимо ярких ролей на сцене родного театра. Множество преданных поклонников, следящих за развитием ее творческой судьбы, и десятки больших художников, мечтающих с ней работать», — сообщил художественный руководитель «Современнике» Виктор Рыжаков ТАСС.

Большая часть творческой биографии Марины Нееловой пришлась на театр «Современник», где она продолжает служить до сих пор. Рыжаков уточнил, что сейчас артистка занята в шести спектаклях.

Владимир Путин также поздравил актрису с юбилеем. Президент отметил свою радость от того, что Неелова продолжает радовать творчеством своих поклонников.

«Человек необыкновенного обаяния и таланта, Вы связали свою жизнь со служением искусству. На сцене знаменитого «Современника», других ведущих театров страны, в кинематографе Ваша проникновенная игра захватывает зрителей, заставляет их сопереживать, испытывать самые глубокие чувства», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

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