«Выполнила задачу»: Авербух в восторге от выступления Бородиной на «Ледниковом периоде»

Как отметил хореограф, о телеведущей он может говорить только в превосходных тонах.

Хореограф Илья Авербух заявил, что доволен выступлением телеведущей Ксении Бородиной на «Ледниковом периоде».

Как отметил Авербух, о Бородиной он может говорить только в превосходных тонах. Она трудолюбивый, добрый и открытый человек. У него остались только хорошие воспоминания о совместной работе на проекте.

«Главная мотивация проекта — вести за собой тех, кто хочет стремиться, развиваться, даже если поначалу не все получается. Поэтому считаю, что Ксения Бородина выполнила ту задачу, которую поставила перед собой. Я ей за это очень благодарен». Илья Авербух

Напомним, что проект «Ледниковый период» показывают на Первом канале. У него очень хорошие рейтинги, сообщает «СтарХит».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!