Не бритый и уставший: муж Надежды Бабкиной удивил своим внешним видом

Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор в этом году отметит свой 42-й день рождения. В последнее время он не так часто появляется на публике, поэтому свежее фото в инстаграме, удивило его фолловеров.

На кадре музыкант был уставшим, небритым и заметно располневшим.

«На праздниках же нам нужно максимально оторваться. У нас все либо максимально либо минимально. Не то это все. Надо меняться. Надо научиться распределять силы так, чтобы было комфортно всегда. План на год. Будем учиться», — написал Гор.

Напомним, с Надеждой Бабкиной Евгений Гор познакомился в 2003-м году на конкурсе молодых исполнителей, который проходил в Саратове.

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