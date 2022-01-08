«Понимает, что ее недолюбливают»: Меган Маркл и принц Гарри могут не приехать поздравить Елизавету II с юбилеем

6 февраля будет 70 лет, как королева правит Великобританией.

Меган Маркл и принц Гарри могут не приехать поздравить Елизавету II с 70-летием правления. Вступила на престол королева в феврале, однако торжество планируется на лето. Главная интрига: приедут ли скандальные герцоги Сассекские.

«Думаем, что Меган посетит Великобританию этим летом, тогда королева впервые увидит свою правнучку Лилибет», — рассказал один из экспертов в подкасте Royally US.

После того, как пара сложила королевские полномочия и уехала в Америку, принц Гарри посещал Великобританию всего дважды, а его жена ни разу.

«А до меня доходили слухи, что Гарри приедет опять без Меган. Герцогиня понимает, что ее недолюбливают в Британии. Поэтому многие уверены, что они найдут любую причину, чтобы не приехать», — поделился королевский эксперт Джонатан Сакердоти.

Королевские эксперты уверены, что не смотря на исход, пара все равно привлечет внимание к торжеству. Все будут обсуждать как появление Меган и Гарри в Великобритании, так и их отсутствие.

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